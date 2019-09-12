2019-09-12T10:17:08+03:00
Общество

Минтруд установил новый МРОТ на 2020 год

В текущем году прожиточный минимум за второе полугодие составляет 12130 рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В новом законопроекте Минтруда говорится, что минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12130 рублей.

По российскому законодательству, минимальная зарплата россиянина должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. С каждым годом меняется, поэтому ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

Таким образом, в 2020 году МРОТ составит 12130 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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