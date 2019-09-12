2019-09-12T11:06:18+03:00
Происшествия

В Москве преподавателя музыки подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней ученице

По словам матери ребенка, 38-летний мужчина неоднократно приставал к девочке в квартире потерпевшей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве преподавателя музыки подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней ученицеВ Москве преподавателя музыки подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней ученицеФото: СОЦСЕТИ
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В Москве 36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее несовершеннолетнюю дочь домогался преподаватель по музыке.

По словам матери ребенка, 38-летний подозреваемый, находясь в квартире потерпевшей, совершил насильственные действие сексуального характера к 10-летней девочке во время внеклассных занятий.

Мать несовершеннолетней заявила, что заметила происходящее, когда зашла в комнату дочери.

На данный момент подозреваемый задержан. Следственный комитет проводит проверку по данному делу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года в Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы. Ранее мужчина не имел судимостей. В поселке Монино, 53-летний тренер по легкой атлетике совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его ученицы, восьмилетней девочки. В течение двух недель, после занятий, мужчина оставался в своем кабинете вместе с ученицей.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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