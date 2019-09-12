Названы продукты, способные защитить от рака
Австралийские ученые назвали ряд продуктов, которые снижают риск развития рака кишечника. Специалисты рекомендуют делать основной упор на клетчатку.
Как отмечают эксперты, теть случаев возникновения онкологии связана с курением и неправильным питанием. Последнее предполагает в том числе регулярное употребление в больших количествах жирного мяса, а также сосисок и колбасы. В связи с эти специалисты рекомендуют снизить количество такой пищи до 100 граммов в день.
Вместо этого ученые предлагают включить в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой, например рыбу и отруби. Кроме того специалисты призывают не отказываться от таких напитков как молоко и кофе. Эксперты подчеркнули, что даже после того, как диагноз уже поставлен, диета с высоким содержанием клетчатки помогает улучшить выживаемость, передает телеканал «360».
«Более того, одна из масштабных работ показала, что у пациентов с раком кишечника относительно высокая продолжительность жизни была связана с ежедневным употреблением кофе — двух кружек и более», — цитирует исследователей ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU