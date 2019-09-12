Названы продукты, способные защитить от рака

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-12T12:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Австралийские ученые назвали ряд продуктов, которые снижают риск развития рака кишечника. Специалисты рекомендуют делать основной упор на клетчатку.

Как отмечают эксперты, теть случаев возникновения онкологии связана с курением и неправильным питанием. Последнее предполагает в том числе регулярное употребление в больших количествах жирного мяса, а также сосисок и колбасы. В связи с эти специалисты рекомендуют снизить количество такой пищи до 100 граммов в день.

Вместо этого ученые предлагают включить в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой, например рыбу и отруби. Кроме того специалисты призывают не отказываться от таких напитков как молоко и кофе. Эксперты подчеркнули, что даже после того, как диагноз уже поставлен, диета с высоким содержанием клетчатки помогает улучшить выживаемость, передает телеканал «360».

«Более того, одна из масштабных работ показала, что у пациентов с раком кишечника относительно высокая продолжительность жизни была связана с ежедневным употреблением кофе — двух кружек и более», — цитирует исследователей ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU