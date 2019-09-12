В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату интернета и гаджета

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-12T12:28:11+03:00

В сам уровень прожиточного минимума поднять до 18-20 тысяч рублей

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В Госдуме предлагают пересмотреть систему формирования МРОТ. Сегодня используется устаревшая методика расчета, уверены парламентарии.

При формировании суммы рассматривается какой объем фруктов, овощей, круп и тд, должен съесть человек за год, а так же, сколько костюмов и пар обуви у него должно быть. Это довольно странно в современных реалиях, уверена депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она отмечает, что методика должна быть изменена, а сам уровень МРОТ – подняться. В 2019-2020 году он должен равняться 18-20 тысячам рублей, но по планам Минтруда в следующем году сумма снова будет на уровне 12130 рублей.

Сумма МРОТ ограничивает минимальные выплаты для трудоспособного человека. Ниже этого показателя работодатель не имеет права платить зарплату.

- Сейчас существует методика расчета МРОТ и прожиточного минимума, которые у нас, в соответствии с законом РФ, должны быть равны. К сожалению, методика расчета прожиточного минимума устарела. Правительство готово пересмотреть ее только в 2021 году, но мы с профсоюзами планируем ускорить это, - комментирует ФАН член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике.

Парламентарий отмечает, что во всем мире потребительская корзина формируется исходя из требований современного мира и Россия пока сильно отстает. В нее необходимо заложить покупку современных гаджетов, оплату Интернета, связи.

- Человек не может обходиться без коммуникаций. Даже поиск работы затруднен, если у безработного нет выхода в Интернет. Поэтому должны учитываться все блага цивилизации от которых просто неприлично уходить в сторону, - резюмирует Бессараб.

ИСТОЧНИК KP.RU