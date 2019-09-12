Авторитейлеры опасаются банкротств из-за поправок в закон о защите прав потребителя

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-12T12:50:50+03:00

К этому могут привести огромные штрафы для продавцов

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Авторитейлеры опасаются, что по отрасли прокатится волна банкротств из-за поправок в закон о защите прав потребителей. Изменения запрещают судам снижать сумму штрафа за неисполнение требований клиента.

Представители автобизнеса уверены, что такая жестокая мера больно ударит по ним и спровоцирует волну мошенничеств от недобросовестных покупателей.

Письмо, в котором изложены все тезисы, уже направлено в Госдуму, Минпромторг и Минэкономразвития.

Сейчас потребитель может потребовать от недобросовестного продавца неустойку 1% в день от цены товара и штраф ½ от присужденной суммы (могут войти различные компенсации).

С 2012 года суды получили право уменьшать суммы исходя из соразмерности требований. Размер штрафа и неустойки совокупно не должен превышать стоимости заказа — товара или услуги

- Госдума хочет отменить данный пункт, это просто окончательно убьет честный бизнес. Такого жестокого закона о защите прав потребителей нет ни где в мире, а у нас предлагается его еще больше ужесточить, –– сказал «Известиям» глава Российской ассоциации автодилеров Олег Мосеев.

Отрасли заявляют, что им живется не сладко. С 2014 по 2018 год число автосалонов сократилось с 4,1 до 3,3 тыс., а с начала этого года прекратили свою деятельность 55 центров.

ИСТОЧНИК KP.RU