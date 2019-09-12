Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-12T14:12:04+03:00

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику выходцам из Ботлихского района, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, в боях в Афганистане и во время вторжения боевиков в Дагестан в августе-сентябре 1999 года.

Глава государства оставил у подножия мемориала алые розы, а потом еще около 20 минут общался с жителями Ботлиха и ополченцами. Вместе они сделали фото на память, и Владимир Владимирович поехал дальше по делам под бурные аплодисменты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731694" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин возложил в Ботлихе цветы к памятнику ополченцам.Дмитрий СМИРНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU