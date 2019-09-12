Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе
В Дагестане отмечается 20-летие со дня отражения атаки террористов [видео]
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику выходцам из Ботлихского района, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, в боях в Афганистане и во время вторжения боевиков в Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
Глава государства оставил у подножия мемориала алые розы, а потом еще около 20 минут общался с жителями Ботлиха и ополченцами. Вместе они сделали фото на память, и Владимир Владимирович поехал дальше по делам под бурные аплодисменты.
Владимир Путин возложил в Ботлихе цветы к памятнику ополченцам.Дмитрий СМИРНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU