2019-09-12T14:12:04+03:00
Политика

Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе

В Дагестане отмечается 20-летие со дня отражения атаки террористов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику выходцам из Ботлихского района, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, в боях в Афганистане и во время вторжения боевиков в Дагестан в августе-сентябре 1999 года.

Глава государства оставил у подножия мемориала алые розы, а потом еще около 20 минут общался с жителями Ботлиха и ополченцами. Вместе они сделали фото на память, и Владимир Владимирович поехал дальше по делам под бурные аплодисменты.

Владимир Путин возложил в Ботлихе цветы к памятнику ополченцам.Дмитрий СМИРНОВ

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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