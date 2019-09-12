Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-12T15:45:37+03:00

Президент провел в республике встречу с лидерами ополчения, давшими отпор террористам 20 лет назад

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Президент Владимир Путин прибыл 12 сентября в Дагестан, где проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения в республику террористических банд. В 1999 году боевики во главе которых был Шамиль Басаев вторглись с территории Чечни в Цумандинский и Ботлихский районы. Нападение состоялось в августе. Вытеснить террористов жителям Дагестана удалось только к середине сентября.

Во время визита в Дагестан 12 сентября Владимир Путин выпил обещанную 20 лет назад стопку с ополченцами.

Во время разговора президент поразмышлял о качествах, которые нужны человеку, чтобы руководить городом, регионом или страной:

- Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России, - сказал президент.

Также Владимир Путин планирует встретиться Хабибом Нурмагомедовым и лично поздравить его с победой.

ИСТОЧНИК KP.RU