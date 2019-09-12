Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»
Президент Владимир Путин прибыл 12 сентября в Дагестан, где проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения в республику террористических банд. В 1999 году боевики во главе которых был Шамиль Басаев вторглись с территории Чечни в Цумандинский и Ботлихский районы. Нападение состоялось в августе. Вытеснить террористов жителям Дагестана удалось только к середине сентября.
Во время визита в Дагестан 12 сентября Владимир Путин выпил обещанную 20 лет назад стопку с ополченцами.
Во время разговора президент поразмышлял о качествах, которые нужны человеку, чтобы руководить городом, регионом или страной:
- Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России, - сказал президент.
Также Владимир Путин планирует встретиться Хабибом Нурмагомедовым и лично поздравить его с победой.
ИСТОЧНИК KP.RU