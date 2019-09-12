Путин выпил ту самую стопку водки, от которой отказался 20 лет назад

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-12T14:54:29+03:00

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Президент России Владимир Путин посетил дагестанский Ботлих и выпил ту самую рюмку водки, которую 20 лет обещал разделить с ополченцами после победы над террористами.

Напомним, что в августе-сентябре 1999 года в республику вторглись боевики. Будучи еще премьер-министром Владимир Владимирович прилетел в охваченных сражениями Дагестан и выступил перед командирами в штабной палатке. Его речь стала знаменита.

Политик вроде бы уже хотел поднять бокал за память тех, кто погиб, и за здоровье раненных, но напомнил, что перед собравшимися стоят большие задачи, а значит нельзя позволить себе "ни секунды слабости".

"Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом… " – сказал тогда Путин. И этот момент, похоже, наступил.

Он поблагодарил жителей села за приглашение, вспомнил те дни, когда боевики напали на республику, и оценил величественность мемориала, установленного в память о погибших. Сайт kp.ru писал, что именно к нему президент возложил цветы. После этого глава государства пожелал ополченцам и их семьям всего самого доброго и одним махом выпил содержимое стопки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731697" frameborder="0"></iframe> Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU