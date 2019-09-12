2019-09-12T15:49:48+03:00
Общество

Туристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по России

Всю самую полную информацию планируют собрать на новой цифровой платформе
Елена АКИМОВА
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Туристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по РоссииТуристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России могут создать единую туристическую платформу, на которой можно забронировать отель, купить билеты на любой вид транспорта, оформить услуги гида.

О перспективе создания заявили в Ростуризме.

Плюс такого подхода в том, что вся информация об отдыхе в России будет в одном месте. Сейчас в сети нет качественного контента об отдыхе в РФ. Единая платформа поможет туристам из любых стран найти все ответы, проложить интересные маршруты, выбрать места, которые нужно обязательно посетить.

- Это будет единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему интересен. Для бизнеса будут отдельные преференции, - комментирует «Известиям глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что идея хороша, но пока возникает много вопросов по ее реализации: кто сможет подключится, кто сможет бронировать, кто будет управлять системой, на какие средства она будет разрабатываться.

Ранее сообщалось, что среди россиян все большую популярность набирает появившийся не так давно новый вид туризма - bleisure-путешествия. Он обозначает совмещение деловой поездки с путешествием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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