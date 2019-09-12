Новак рассказал о решении суда Евросоюза по газопроводу Opal

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-12T17:23:42+03:00

Министр энергетики заявил, что на данный момент идет юридическая проработка этого вопроса на уровне министров компании

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что юристы Минэнерго РФ прорабатывают решение суда Евросоюза по газопроводу Opal.

- Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения, - подчеркнул Новак.

Суд ЕС 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Его сочли нарушающим принцип энергетической солидарности.

Отмененное решение Еврокомиссии от 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Ранее Новак сообщил, что Москва предложила Киеву заключить мировое соглашение с «Газпромом».

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ИСТОЧНИК KP.RU