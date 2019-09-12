Бэнкси об уничтожении его граффити о Brexit: «Белый флаг доносит мысль не хуже»

СЕГОДНЯ 21:41 2019-09-12T21:44:43+03:00

Рисунок появился на одном из зданий города Дувр еще в 2017 году

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В Великобритании тема Brexit настолько болезненна, что под удар попало даже граффити известного уличного художника Бэнкси. На одном из зданий города Дувр он нарисовал рабочего, который с помощью молотка и зубила сбивает одну из 12 звезд на флаге Европейского Союза. Рисунок появился на стене два года назад. Но 25 августа местные власти решили закрасить работу Бэнкси белой краской.

Художник решил прокомментировать случившееся на своей странице в инстаграм:

- Ох, я планировал, что в день, когда произойдет Brexit, я заменю рисунок в Дувре на этот. Но, кажется, они его закрасили. Неважно. Я думаю, что большой белый флаг доносит мою мысль так же хорошо.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон неоднократно заявлял, что страна выйдет из ЕС 31 октября 2019 года. Но королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU