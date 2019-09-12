Новак заявил, что ситуация с OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение Европейского суда юстиции по OPAL. Напомним, российскую компанию «Газпром» обязали вдвое сократить транспортировку газа по трубопроводу, по которому газ направляется в страны Центральной и Западной Европы.
Александр Новак заявил, что эта ситуация будет учитываться при переговорах России по газу с Европейским Союзом и Украиной. В эфире телеканала «Россия-24» министр сказал, что решение затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран.
- Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром" - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии, - приводит слова министра ТАСС.
Окончательные выводы можно будет сделать, по мнению министра, только после того, как юристы изучат решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU