2019-09-12T22:45:24+03:00
Политика

Новак заявил, что ситуация с OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу

Европейский суд юстиции вынес решение о сокращении на 50 процентов транспортировок газа по трубопроводу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр Новак выразил позицию России по решению судаАлександр Новак выразил позицию России по решению судаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение Европейского суда юстиции по OPAL. Напомним, российскую компанию «Газпром» обязали вдвое сократить транспортировку газа по трубопроводу, по которому газ направляется в страны Центральной и Западной Европы.

Александр Новак заявил, что эта ситуация будет учитываться при переговорах России по газу с Европейским Союзом и Украиной. В эфире телеканала «Россия-24» министр сказал, что решение затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран.

- Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром" - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии, - приводит слова министра ТАСС.

Окончательные выводы можно будет сделать, по мнению министра, только после того, как юристы изучат решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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