Трамп заявил о возможности заключения временной торговой сделки с КНР
Чиновники с обеих сторон планируют обсудить торговый баланс и доступ на рынке на грядущей неделе
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэтем тем временем сообщил, что чиновники двух стран проведут на предстоящей неделе встречу. Стороны планируют обсудить торговый баланс, доступ на рынки и защиту инвесторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU