2019-09-03T17:48:52+03:00
В мире

«Деньги в Китае испарятся»: Трамп рассказал, что может быть с КНР в 2020 году

Американский лидер призвал Пекин заключить американо-китайское торговое соглашение до президентских выборов в США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Деньги в Китае испарятся»: Трамп рассказал, что может быть с КНР в 2020 году«Деньги в Китае испарятся»: Трамп рассказал, что может быть с КНР в 2020 годуФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил Китай о потере рабочих мест и денег в случае, если торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином не будет заключено до его переизбрания на президентских выборах в следующем году.

«Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!» - написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, в конце августа, Китай принял решение о повышение пошлины в размере 10% и 5% на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Это был ответ Соединённым Штатам, которые повысили тарифа на ряд китайских товаров на 15%.

Позже глава Белого дома назвал происходящие между США с КНР просто «небольшой ссорой» и заявил о готовности к переговорам. Однако в Пекине пообещали, что Вашингтон «поплатится за содеянное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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