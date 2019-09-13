2019-09-13T07:28:18+03:00
Экономика

Повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 12 тысяч 130 рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МРОТ будет увеличен на 7,5% - до 12 тысяч 130 рублейМРОТ будет увеличен на 7,5% - до 12 тысяч 130 рублейФото: Анастасия Осипова
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Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен до 12 тысяч 130 рублей. Только в 2020 году на это уйдет 20,9 миллиарда рублей из средств региональных и федерального бюджетов. Повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек. Такие данные привел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов - 15,1 млрд руб.", - пояснил глава ведомства.

Он уточнил, что увеличение составит 7,5%. По оценке специалистов, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению Федерации независимых профсоюзов, этого недостаточно. Там уверены, что МРОТ должен быть увеличен как минимум вдвое - до 25 тысяч рублей. Именно столько сейчас стоит потребительская корзина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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