Сноуден назвал условие своего возвращения в США
Сейчас обвиняемый в шпионаже экс-сотрудник АНБ находится в России
Изменить размер текста:
Обвиняемый в шпионаже экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США при определенном условии. Укрывающийся в России спецагент хочет, чтобы его дело рассматривалось объективно.
Речь идет, прежде всего, о предоставлении присяжным секретных сведений, которые Сноуден передал журналистам, из-за чего и стал фигурантом уголовного дела.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU