2019-09-13T09:00:03+03:00
Политика

Сноуден назвал условие своего возвращения в США

Сейчас обвиняемый в шпионаже экс-сотрудник АНБ находится в России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обвиняемый в шпионаже экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США при определенном условии. Укрывающийся в России спецагент хочет, чтобы его дело рассматривалось объективно.

Речь идет, прежде всего, о предоставлении присяжным секретных сведений, которые Сноуден передал журналистам, из-за чего и стал фигурантом уголовного дела.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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