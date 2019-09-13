Нидерланды отказались называть статус Цемаха по делу о крушении MH17

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-13T10:25:55+03:00

В прокуратуре страны напомнили, что расследование все еще продолжается

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Прокуратура Нидерландов отказалась озвучивать статус бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого проходит свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса МН17 в Донбассе.

"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU