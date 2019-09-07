Нидерланды попросили выдать «свидетеля» по делу MH17 Владимира Цемаха

СЕГОДНЯ 22:45 2019-09-07T23:02:03+03:00

До возвращение в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной его допросили следователи

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Нидерланды сообщили, что жалеют о возвращении в Россию Владимира Цемаха, которого считают «свидетелем» по делу MH17. В связи с этим они пробросили Россию выдать им бывшего командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики. Об этом пишет портал nu.nl.

Напомним, Цемах был задержан украинцами в июне 2019 года и доставлен на территорию Незалежной, где находился до завершения юридической процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной.

- Нидерланды несколько раз и на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене пленными с Россией, - сообщает nu.nl.

Напомним, 5 сентября суд в Киеве освободил из-под стражи «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство являться на судебные разбирательства по первому требованию. На Украине его считают «самым ценным свидетелем» по делу о катастрофе Малайзийского Боинга 17 июля 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU