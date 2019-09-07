2019-09-07T21:39:08+03:00
Политика

В ДНР поблагодарили Россию за возвращение граждан республики из Украины

В числе задержанных Киевом были граждане из Донецкой народной республики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Обмен состоялся 7 сентябряОбмен состоялся 7 сентябряФото: REUTERS
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Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова поблагодарила Россию за возвращение в ДНР граждан. Напомним, 7 сентября состоялся двухсторонний обмен задержанными между Россией и Украиной. В числе 35 человек, ранее находившихся под арестом на территории Незалежной и вернувшихся спецрейсом в Москву, есть граждане ДНР.

- Искренне рада освобождению Юлии Просоловой, Владимира Цемаха и других политических узников, которые удерживались на территории Украины. Выражаю глубокую благодарность руководству Российской Федерации за приложенные усилия в этом непростом деле,- сообщила Морозова.

Состоявшуюся процедуру обмена между странами достижением назвал президент США Дональд Трамп. Схожее мнение выразила и Канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, что случившееся- «подающий надежду знак». В МИД России отметили готовность новой администрации правительства Украины к компромиссу и выразили надежду на дальнейший диалог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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