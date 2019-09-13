Минздрав подготовил проект о введении акцизов на электронные сигареты
Правительство разделяет позицию ведомства по данному вопросу
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Министерство здравоохранения России разработало законопроект, который предусматривает введение акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Она рассказала, что в минувший четверг, 12 сентября, был сделан "первый шаг" в сторону принятия проекта - вопрос рассмотрели на заседании правительства РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU