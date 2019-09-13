Россияне признались, чего боялись в детстве

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-13T12:19:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство россиян назвали своим главным детским страхом темноту. Соответствующие данные приведены в опросе проекта «Дети Mail.ru».

Как передает ТАСС в результате опроса специалисты проекта выяснили, что 40% жителей нашей страны в детстве боялись темноты. Вторым самым главным страхом детства опрошенные назвали высоту (17%), за ней следует боязнь насекомых (15%) и собак (13%). Среди популярных детских страхов оказалась пиковая дама (7%).

Небольшая доля респондентов сообщила, что в детском возрасте боялась воду, инопланетян, клоунов и кукол.

Однако в списке опроса появились и необычные страхи, среди них боязнь Деда Мороза и воспитательниц.

Ранее сайт kp.ru писал об опросе «Левада-центра». Их исследование показало, что россияне больше всего боятся болезней и войны. При этом один процент респондентов заявил, что не боится ничего.

ИСТОЧНИК KP.RU