СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-13T14:32:02+03:00

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Ограничительные меры в целом не приносят пользы никому: ни тем странам, против кого их объявляют, ни тем, которые их вводят. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского продолжать санкционную политику против России.

«Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, украинский лидер обратился к Западу с просьбой сохранить ограничительные меры в отношении Москвы. По словам Зеленского, западные страны не должны обращать внимание на то, что они теряют деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU