СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-13T17:31:22+03:00

Член комитета СФ по международным делам заявил, что только таким образом Незалежная может снова оказаться с Крымом в составе одного государства

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Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков предложил Украинской стороны войти в состав России.

По словам Цекова, только таким образом украинская сторона может сова оказаться в составе одного государства.

- Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение, - отметил член комитета СФ.

Цеков заявил, что украинские граждане уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет, пишет "РИА-Новости".

Член комитета Совета федерации добавил, что Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. Глава Незалежной пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым, чтобы попасть в «большую восьмерку». Президент Украины также сказал, что поспособствовать этому может освобождение граждан незалежной из тюрем и СИЗО РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU