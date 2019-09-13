2019-09-13T17:11:19+03:00
Спорт

Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник

Судьи заявили, что молодая спортсменка хотела привлечь внимание своими ягодицами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Брекинн Уиллис Фото: istagram alaska_peak_performanceБрекинн Уиллис Фото: istagram alaska_peak_performanceФото: социальные сети
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Пловчиху из Соединённых Штатов Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за слишком откровенного купальника.

Как сообщает The Sun, после победы Уиллис в заплыве на сто метров на соревнованиях на Аляске судьи посчитали, что она хотела привлечь внимание «недостаточно скрывающим ягодицы» купальником.

В американском штате Аляска действует правило, регулирующее размер плавательного костюма. Девушка сообщила, что в купальнике было неудобно выступать и она подвернула его ниже спины.

Тренер юной пловчихи Лорен Лангфорд, сообщил, что 17-летняя спортсменка была очень расстроена. Организаторов плавательных соревнований уже обвинили в сексизме.

Как сообщил сайт kp.ru, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко назвала неправомерным такое решение судей. Она заявила, что при наличии претензией к спортсменке необходимо было говорить все до соревнований, а не лишать девушку награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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