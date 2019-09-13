2019-09-13T21:57:39+03:00
В мире

Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17

Иван Баканов заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей в подозреваемые
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17Фото: СОЦСЕТИ
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Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ведомство предлагало Нидерландам помощь в работе с Владимиром Цемахом, которого Объединенная следственная группа хотела допросить по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17.

- Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Все что могли - мы сделали, они точно так же, - подчеркнул глава СБУ.

При этом Баканов отметил, что не может подтвердить сообщение о том, что следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей в подозреваемые. Ранее в СМИ появилась соответствующая информация по данному делу, пишет "Интерфакс".

Напомним, спецслужбы Украины задержали Владимира Цемаха летом 2019 года на территории Донбасса, перевезли его через линию разграничения, и он был арестован по обвинению в терроризме.

Позже в Нидерландах отметили, что Цемах был командиром ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines.

Власти Нидерландов попросили РФ выдать Цемаха 7 сентября. А уже 12 сентября дочь Цемаха сказала, что он вернулся в ДНР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17. Бывший командир одного из подразделений ПВО ДНР отправлен в Россию в рамках двухстороннего обмена задержанными с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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