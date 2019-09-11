Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-11T18:01:23+03:00

Бывший командир одного из подразделений ПВО ДНР отправлен в Россию в рамках двухстороннего обмена задержанными с Украиной

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Следователи из Нидерландов изменили статус Владимира Цемаха в рамках дела о крушении малазийского «Боинга» в 2014 году. Раннее экс-командир одного из подразделений ПВО ДНР проходил в материалах дела как свидетель. Теперь следствие определило его как подозреваемого. Об этом сообщает депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Напомним, Цемах был допрошен по этому делу до отправки в Россию. Он оказался в числе 35 человек, которых обменяли в рамках двухстороннего обмена задержанными между Россией и Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU