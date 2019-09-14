Российский МИД видит необходимость в возобновлении переговоров между США и Талибаном*
Талибы выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном
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Департамент информации и печати МИД России сообщил, что РФ видит необходимость в восстановлении диалога между США и движением Талибан. Причем последние на переговорах в Москве выразили свою готовность снова сесть за стол переговоров с Вашингтоном.
- С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов. "Талибан", в свою очередь, подтвердили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном, - сообщили ТАСС в ведомстве.
*Запрещена на территории РФ группировка
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ИСТОЧНИК KP.RU