Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы на год
По мнению американского лидера, это решение отвечает интересам страны
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Президент США Дональд Трамп ровно на год, до 14 сентября 2020 года продлил в отношение Кубы действующие торговые рестрикции. Пресс-служба американского лидера уже распространила соответствующее заявление.
- Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США, - сказал Дональд Трамп.
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ИСТОЧНИК KP.RU