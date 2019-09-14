Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы на год

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-14T06:11:16+03:00

По мнению американского лидера, это решение отвечает интересам страны

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Президент США Дональд Трамп ровно на год, до 14 сентября 2020 года продлил в отношение Кубы действующие торговые рестрикции. Пресс-служба американского лидера уже распространила соответствующее заявление.

- Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США, - сказал Дональд Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU