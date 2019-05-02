2019-05-02T09:50:15+03:00
Политика

Трамп предложил Кубе отмену санкций в обмен на отказ от поддержки Венесуэлы

Если Гавана не согласится на такие условия, то ее ждут новые ограничительные меры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил отменить введенные в отношении Кубы санкции при условии, что она откажется от сотрудничества с венесуэльскими властями. В ином случае Гавану ждут новые, еще более жесткие ограничительные меры.

"Мы введем очень жесткое эмбарго и санкции в отношении Кубы в зависимости от того, что произойдет <...> Сделав правильные шаги, Куба могла бы извлечь большую пользу, мы могли бы раскрыться, но мы в конце концов закроемся, если они не покинут Венесуэлу", - сказал американский лидер в эфире телеканала Fox Business.

При этом он вновь раскритиковал Каракас за то, что он отказываются принимать от США гуманитарную помощь.

Напомним, что последние антикубинские санкции были введены Вашингтоном в апреле этого года. Формальным поводом стали обвинения в нарушении прав человека, однако на деле Гавана была "наказана" за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Сайт kp.ru писал о том, что помимо новых ограничительных мер Кубу ждало также пополнение "черного списка" Минюста США пятью организациями республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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