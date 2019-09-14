2019-09-14T09:38:44+03:00
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел пожар

Огнем охвачено предприятие Saudi Aramco, которое считается одним из крупнейших НПЗ в мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После взрывов возник пожарПосле взрывов возник пожарФото: REUTERS
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На территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Очевидцы сообщают, что появлению огня и дыма на месторождении Абкайк предшествовал взрыв. Также имели место звуки, похожие на стрельбу.

Пожар возник в субботу, 14 сентября. К настоящему моменту пламя удалось взять под контроль. Данных о пострадавших не поступало.

Власти Саудовской Аравии назвали причиной взрывов атаку беспилотников, которые, предположительно, принадлежат хуситам. Как оказалось, нападение было совершено сразу на два объекта, расположенные в городе Даммам и на крупном нефтяном месторождении Хурайс, передает Associated Press.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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