На нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел пожар
На территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Очевидцы сообщают, что появлению огня и дыма на месторождении Абкайк предшествовал взрыв. Также имели место звуки, похожие на стрельбу.
Пожар возник в субботу, 14 сентября. К настоящему моменту пламя удалось взять под контроль. Данных о пострадавших не поступало.
Власти Саудовской Аравии назвали причиной взрывов атаку беспилотников, которые, предположительно, принадлежат хуситам. Как оказалось, нападение было совершено сразу на два объекта, расположенные в городе Даммам и на крупном нефтяном месторождении Хурайс, передает Associated Press.
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ИСТОЧНИК KP.RU