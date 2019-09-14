Трамп объяснил, почему его лицо оранжевое

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-14T12:14:41+03:00

Президент США уверяет, что на самом деле цвет его кожи нормальный

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его лицо постоянно кажется оранжевым из-за энергосберегающих лампочек, которые создают "отвратительный свет". На самом же деле цвет кожи политика выглядит нормально - во всяком случае, так говорит он сам.

"У лампочек, которые мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым", - пожаловался американский лидер.

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ИСТОЧНИК KP.RU