Трамп объяснил, почему его лицо оранжевое
Президент США уверяет, что на самом деле цвет его кожи нормальный
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его лицо постоянно кажется оранжевым из-за энергосберегающих лампочек, которые создают "отвратительный свет". На самом же деле цвет кожи политика выглядит нормально - во всяком случае, так говорит он сам.
"У лампочек, которые мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым", - пожаловался американский лидер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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