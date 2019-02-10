Появилось фото лысого Трампа без загара

Настоящий фурор произвело фото Дональда Трампа в естественом виде. Пользователь Twitter нарисовал портрет американского президента без привычного загара и пересаженных волос.

"Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг его глаз и приложу его к остальной частям его лица. Кроме того, я решил убрать пересаженную часть волос, показав их без окрашивания. Думаю, вот как бы выглядел Дональд, будь он нормальным человеком", - написал в соцсети пользователь под ником Stone Cold.

Фото Дональда Трампа в естественом виде произвело фурор. ФОТО: Stone Cold/ Twitter

В ответ подписчики Twitter стали постить коллажи и мемы с изображениями Дональда Трампа. Стоит отметить, что цвет кожи Трампа - одна из постоянных тем обсуждений и шуток в американских СМИ и соцсетях. Издания посвящали целые статьи тайне загара Трампа, опрашивали сотрудников Белого дома и дерматологов. Сообщалось, что перед публичными выступлениями Трамп наносит на лицо пудру, но только прозрачную, а не бронзовую.

Еще одна постоянная тема для шуток о Трампе - его прическа. Журналист Майкл Вулф в книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" писал, что прическа президента стала такой в результате операции по пересадке волос. А оранжевый оттенок связан с тем, что президент не держит краску на волосах положенное время.

По словам журналиста, о технической стороне вопроса он узнал от дочери лидера США Иванки Трамп. Она рассказала, что процедура, которой подвергся ее отец, называется редукция скальпа. Облысевший участок удаляют, и на его место подтягивают окружающую кожу, скрывая удаленный лоскуток. В случае с Трампом к лысой макушке подтянули волосы спереди и по сторонам, а потом зачесали назад и зафиксировали сильным гелем.

Сам политик заявлял, что носит одну и ту же прическу уже много лет. Однажды ведущий юмористической программы на телеканале NBC с разрешения Трампа взлохматил ему волосы, дабы доказать их натуральность.

Беспокоит американцев и здоровье их лидера. На днях американский президент прошел медицинское обследование, в ходе которого врачи сделали вывод, что 72-летний Дональд Трамп находится в прекрасной форме.