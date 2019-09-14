2019-09-14T13:53:43+03:00
Общество

В ПФР назвали причины уменьшения размера пенсии

Чаще всего поводом становятся взыскания задолженностей и компенсация перечисленных излишков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пенсия может стать меньше при переезде в другой городПенсия может стать меньше при переезде в другой городФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пенсионном фонде РФ объяснили, в каких случаях россияне могут получить меньшие пенсионные выплаты, чем обычно. Оказалось, что причиной такого исхода несколько.

Так, часть пенсии могут удерживать на основании исполнительных документов, решений ряда органов и судов о взыскании излишков перечисленных ранее средств и вследствие злоупотреблений со стороны гражданина. В последнем случае речь идет о наличии задолженностей по квартплате и штрафам.

Никаких ограничений по взысканию из пенсий не существует. Единственное что - нельзя брать больше 50% от всей суммы. Исключением являются алименты и штрафы за преступления, в этом случае могут забрать до 70% пенсии. Обычно гражданин получает уведомление о грядущем списании, но в некоторых случаях письма не доходят до адресата, отсюда вопросы о причинах уменьшения выплат.

Если же ПФР случайно начислил вам больше денег и решил забрать излишки, то возвращать их он может, ежемесячно отнимая от суммы не более 20%.

Переезд в другой города тоже может стать причиной для уменьшения пенсии. Дело в том, что каждом регионе свой коэффициент расчета выплат. Избежать этого можно, сохранив прежнюю регистрацию, передает "Российская газета".

Сайт kp.ru писал, что сейчас многие россияне прекращают работать, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Бабушки и дедушки предпочитают помогать детям и ухаживать за внуками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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