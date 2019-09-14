Трамп подтвердил, что сын Усамы бен Ладена был уничтожен в ходе спецоперации

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-14T16:27:34+03:00

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Президент США подтвердил, что в ходе спецоперации был уничтожен сын основателя запрещенной в России террористической группировки «Аль Каида» Усамы бен Ладена. В начале августа The New York Times написали, что Хамза был убит, правда, не уточнили когда именно проходила спецоперация. По версии журналистов, работа в этом направлении велась последние два года.

Дональд Трамп отказывался комментировать эту информацию. Однако, он сообщил журналистам, что считал Хамзу бен Ладена угрозой для США. Во время пресс-конференции в Белом Доме, американский лидер сообщил, что сын основателя «Аль Каиды» «говорил очень плохие вещи про США. Интервью транслировал телеканал Fox News.

В Белом доме не скрывали, что считают Хамзу бен Ладена «глобальной угрозой» и в марте 2019 года даже объявили награду за информацию о нем. Хамза заявлял, что готов мстить за убийство отца.

ИСТОЧНИК KP.RU