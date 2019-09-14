На станции метро в Сиэтле неизвестный открыл огонь: один человек погиб

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-14T19:38:16+03:00

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В Сиэтле в ночь с 13 на 14 сентября неизвестный открыл стрельбу на станции наземного метро. CNN сообщает о трех пострадавших. Один из них скончался в больнице. За жизнь двух других борются врачи.

Полицейские первыми прибыли на место происшествия. Они опросили очевидцев и изъяли камеры наблюдение на улице. Подозреваемого не удалось задержать «по горячим следам». Его розыск продолжается. В полиции рассматривают все версии, касаемо мотива преступника, в том числе нападение из-за бытовых причин. Не уточняют, были знакомы жертвы с вооруженным мужчиной.

Ранее сайт kp.ru писал о массовой стрельбе в США. Теракты произошли в трех разных штатах - - Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 29 человек, почти 50 получили ранения. Задержанный 21-летний мужчина сообщил, что поддерживает идеи нацизма, перед атакой он опубликовал манифест в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU