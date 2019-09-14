«Нельзя лишать права на новое начало»: Папа Римский выступил против пожизненного заключения
Папа Римский Франциск заявил, что считает тюрьмы местом гнева, а не местом исправления. О наказании для преступников и формах заключения понтифик порассуждал 14 сентября во время встречи с представителями пенитенциарной полиции. Как передает ТАСС, папа Римский высказался негативно о пожизненном заключении, как одной из высших мер наказания за преступления.
- Пожизненное заключение не предлагает решения проблем, но представляет проблему. Потому что нельзя лишать права на новое начало, -уверен глава римской католической церкви.
Он дополнил, что перед обществом стоит задача сделать так, чтобы даже наказание не ущемляло «право на надежду».
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ИСТОЧНИК KP.RU