2019-09-14T22:11:43+03:00
Общество

«Нельзя лишать права на новое начало»: Папа Римский выступил против пожизненного заключения

Глава римской католической церкви рассказал о своем отношении к тюрьмам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Папа Римский Франциск заявил, что считает тюрьмы местом гнева, а не местом исправления. О наказании для преступников и формах заключения понтифик порассуждал 14 сентября во время встречи с представителями пенитенциарной полиции. Как передает ТАСС, папа Римский высказался негативно о пожизненном заключении, как одной из высших мер наказания за преступления.

- Пожизненное заключение не предлагает решения проблем, но представляет проблему. Потому что нельзя лишать права на новое начало, -уверен глава римской католической церкви.

Он дополнил, что перед обществом стоит задача сделать так, чтобы даже наказание не ущемляло «право на надежду».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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