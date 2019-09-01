2019-09-01T17:38:10+03:00
Общество

Папа Римский застрял в лифте Ватикана и опоздал на мессу

Верующие на площади Святого Петра ждали его 25 минут
Юлия САЛЬНИКОВА
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Папа Римский извинился перед верующими за опозданиеПапа Римский извинился перед верующими за опозданиеФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск опоздал на традиционную мессу потому что застрял в лифте. Ватикан обесточили как раз в то время, когда глава Римско-католической церкви поднимался на нужный этаж. Восстановить электричество быстро не получилось. Тем временем на площади Святого Петра уже собралась толпа людей. Все ждали понтифика.

В Ватикан пришлось срочно вызывать пожарных-спасателей, которые вскрыли двери лифта и освободили из «заточения» папу Римского. Появившись на балконе перед верующими, он первым делом извинился за 25-минутную задержку и попросил наградить аплодисментами пожарных, которые помогли ему выйти из лифта.

Как пишет BBC, молитву транслировали телевизионные сети Италии. Журналисты предположили, что такая продолжительная задержка могла быть вызвана проблемами со здоровьем понтифика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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