2019-09-14T23:05:30+03:00
Политика

Bloomberg: Украина может получить кредит в 5 миллиардов долларов от МВФ на три года

Фонд потребует от Киева гарантий
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничестваМВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничестваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Международный валютный фонд планирует выдать Украине кредит в 5 миллиардов долларов сроком на три года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg. Кредитная программа, о которой пишет издание, будет отличаться от той, что была предложена Киеву в 2018 году. Тогда сумма кредита составляла 3,9 миллиардов долларов, при этом Украина должна была вернуть долг через 14 месяцев.

От Украины МВФ потребует выполнения ряда обязательств, в том числе гарантий по сокращению бюджетного дефицита, совершенствование антикоррупционного механизма. На этой неделе представитель Фонда приезжал в Киев, где по сообщению Bloomberg обсуждали детали предстоящей сделки.

Ранее сайт kp.ru писал, что МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества. Обсуждения этого вопроса начались после формирования нового состава Верховной рады Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский встретился с Эштоном Катчером и призвал снимать фильмы на Украине
Против переноса памятника маршалу Коневу в Праге выступили чешские коммунисты
«Нельзя лишать права на новое начало»: Папа Римский выступил против пожизненного заключения
После атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое
Два россиянина пострадали в Турции: канат парашюта оборвался во время полета туристов
В Армении погиб поляк, спасая невесту от медведя
В МИД России слова сестры Уилана о незаконном содержании под стражей назвали дезинформацией
Землетрясение в 5,9 баллов произошло у берегов Индонезии
В Москве два человек погибли под колесами электрички
Из дворца Черчилля украли золотой унитаз
В здании министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику
На станции метро в Сиэтле неизвестный открыл огонь: один человек погиб
Бывшего главу минздрава Конго арестовали за присвоение денег на борьбу с Эболой
Саудовская Аравия нанесла ответный удар по повстанцам, атаковавшим дронами НПЗ