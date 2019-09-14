Bloomberg: Украина может получить кредит в 5 миллиардов долларов от МВФ на три года

СЕГОДНЯ 23:01 2019-09-14T23:05:30+03:00

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Международный валютный фонд планирует выдать Украине кредит в 5 миллиардов долларов сроком на три года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg. Кредитная программа, о которой пишет издание, будет отличаться от той, что была предложена Киеву в 2018 году. Тогда сумма кредита составляла 3,9 миллиардов долларов, при этом Украина должна была вернуть долг через 14 месяцев.

От Украины МВФ потребует выполнения ряда обязательств, в том числе гарантий по сокращению бюджетного дефицита, совершенствование антикоррупционного механизма. На этой неделе представитель Фонда приезжал в Киев, где по сообщению Bloomberg обсуждали детали предстоящей сделки.

Ранее сайт kp.ru писал, что МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества. Обсуждения этого вопроса начались после формирования нового состава Верховной рады Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU