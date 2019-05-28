МВФ и Украина договорились о дальнейшем сотрудничестве

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-28T19:01:02+03:00

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Международный валютный фонд и Украина договорились о новой программе сотрудничества, которая даст дополнительный толчок для развития незалежной. Соответствующие заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк, отметивший, что состоявшиеся во вторник, 28 мая, переговоры с МВФ были «продуктивными», в ходе которых Киев получил «положительный сигнал».

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», - сказал он в эфире «112 Украина», подчеркнув, что «первые шаги Украины будут направлены на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы».

Напомним, на прошлой неделе представитель Международного валютного фонда заявил о тесном сотрудничестве с Украиной и подтвердил, что приехавшая в Киев миссия продолжит свою работу. Он также сообщил, что после формирования нового состава Верховной рады Украины МВФ готово возобновить обсуждение дальнейшего сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU