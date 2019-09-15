Украина выступила против особого статуса Донбасса

СЕГОДНЯ 00:18 2019-09-15T00:34:27+03:00

Киев не собирается и амнистировать участников конфликта в рамках выполнения минских договоренностей

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На Украине заявили, что не будут вносить в конституцию страны изменения, касающиеся особого статуса Донбасса.

- Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов, - заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

При этом, по его словам, Киев рассматривает возможность компромиссов в законе об особом статусе Донбасса, который действует в стране, но требует скорой пролонгации. Пристайко подчеркнул, что перед политиками стоит сложная миссия. Им предстоит полностью переписать закон или частично изменить закон.

- Там очень много деталей - как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон, - резюмировал Пристайко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Украина не намерена предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе. Вносить изменения в конституцию ради этого не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU