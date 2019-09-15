На западе Мексики убили начальника полиции и его охранника

СЕГОДНЯ 01:05 2019-09-15T01:05:46+03:00

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В штате Халиско на западе Мексики был убит начальник полиции одного из муниципалитетов. Вместе с ним смертельные ранения получил и его охранник. Стрельбу по патрульной машине, в которой находились полицейские, открыли неизвестные.

Сообщается, что Прадо погиб на месте, а его охранник скончался в больнице. Стрелков не удалось задержать по горячим следам. По инцидента они скрылись в неизвестном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU