2019-09-15T15:10:42+03:00
Политика

Украинский экс-чиновник сообщил, что Незалежная может лишиться железных дорог

По словам бывшего министра, Украина станет первой европейской страной, уничтожившей систему железнодорожного транспорта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-министр Украины сообщил об угрозе уничтожения железных дорог в странеЭкс-министр Украины сообщил об угрозе уничтожения железных дорог в странеФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Приватизация «Укрзализныцы» («Украинские железные дороги»), анонсированная командой президента Украины Владимира Зеленского, может обернуться уничтожением системы железнодорожного транспорта страны. Соответствующие заявление сделал бывший заместитель министра инфраструктуры незалежной Александр Кава.

«Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - сказал экс-чиновкник в эфире YouTube-канала CapitalTV.

По словам Кава, инициаторы приватизации не понимают как работает система железнодорожного транспорта Европы, где доминируют государственные перевозчики. Он привел в пример латиноамериканские страны, в которых приватизация привела к прекращению пассажирского движения и уничтожению до двух третей железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об огромных убытках «Украинские железные дороги», которые компания терпит из-за фиксированных тарифов на пассажирские билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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