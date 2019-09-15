«ЦРУ хакнули Конституцию»: Сноуден объяснил, почему опубликовал секретные материалы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-15T11:08:55+03:00

Экс-сотрудник американской разведки заявил, что в США перестали «сознательно» работать все три ветви власти

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что причиной, побудившей опубликовать секретные материалы, стало отношение разведсообщества Соединённых Штатов к законам страны.

«Разведсообщество ставит себя выше закона (…) Разведсообщество поняло правила нашей системы лучше, чем люди, создавшие ее, и использовали это знание в своих целях. Они "хакнули" Конституцию», - написал он в мемуарах «Личное дело» (Permanent Record).

Сноуден пояснил, что все три ветви власти (Верховный суд, Конгресс и администрация президента США Барака Обамаы) перестали «сознательно и координированно» работать. Результатом стала «культура безнаказанности». По словам экс-сотрудника ЦРУ, в такой ситуации никто не мог привлечь разведсообщество к ответу «за что бы то ни было».

«Полное раскрытие аппарата массовой слежки, не мной, а средствами массовой информации — по сути, четвертой ветвью американской власти, защищенной биллем о правах: это был единственный ответ, адекватный масштабу преступления», - заключил Сноуден.

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ИСТОЧНИК KP.RU