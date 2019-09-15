2019-09-15T16:46:39+03:00
Политика

Адвокат Эдварда Сноудена прокомментировал его желание покинуть РФ

Анатолий Кучерена заявил, что не видит ничего плохого в том, что экс-сотрудник ЦРУ хочет получить вид на жительство или гражданство в другой стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание американца уехать во Францию или ФРГ не говорит о том, что ему плохо в России. Кучерена уверен, в РФ Сноуден в большей безопасности.

- Это его право решать вопрос о месте проживания - жить в России, возвращаться в Америку или переехать в какую-то европейскую страну, - отметил Кучерена.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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