Адвокат Эдварда Сноудена прокомментировал его желание покинуть РФ
Анатолий Кучерена заявил, что не видит ничего плохого в том, что экс-сотрудник ЦРУ хочет получить вид на жительство или гражданство в другой стране
Изменить размер текста:
Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание американца уехать во Францию или ФРГ не говорит о том, что ему плохо в России. Кучерена уверен, в РФ Сноуден в большей безопасности.
- Это его право решать вопрос о месте проживания - жить в России, возвращаться в Америку или переехать в какую-то европейскую страну, - отметил Кучерена.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU