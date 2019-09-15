Эксперты допустили нефть по 100 долларов за баррель после атаки дронов
Аналитики уверены, что если Саудовская Аравия не восстановит поставки нефти, то цены в перспективе вырастут еще сильнее
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Мировые трейдеры и аналитики уверены, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября.
Эксперты добавили, что если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, в перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель.
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ИСТОЧНИК KP.RU