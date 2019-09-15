Эксперты допустили нефть по 100 долларов за баррель после атаки дронов

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-15T18:23:28+03:00

Аналитики уверены, что если Саудовская Аравия не восстановит поставки нефти, то цены в перспективе вырастут еще сильнее

Изменить размер текста: A A

Мировые трейдеры и аналитики уверены, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября.

Эксперты добавили, что если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, в перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU