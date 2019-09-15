2019-09-15T18:23:28+03:00
Экономика

Эксперты допустили нефть по 100 долларов за баррель после атаки дронов

Аналитики уверены, что если Саудовская Аравия не восстановит поставки нефти, то цены в перспективе вырастут еще сильнее
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мировые трейдеры и аналитики уверены, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября.

Эксперты добавили, что если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, в перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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