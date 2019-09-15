Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.
Песков отметил, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.
- Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, - отметил Песков в интервью изданию "Ведомости".
Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки.
- Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями, - подытожил Песков.
Напомним, пожар вспыхнул в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Позже стало известно, что два НПЗ атаковали бойцы движения йеменских повстанцев-хуситов с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что после атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое. С помощью беспилотников повстанцы устроили сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
ИСТОЧНИК KP.RU