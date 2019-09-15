2019-09-15T20:25:30+03:00
Политика

Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской АравииПесков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской АравииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

Песков отметил, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.

- Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, - отметил Песков в интервью изданию "Ведомости".

Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки.

- Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями, - подытожил Песков.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Позже стало известно, что два НПЗ атаковали бойцы движения йеменских повстанцев-хуситов с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое. С помощью беспилотников повстанцы устроили сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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