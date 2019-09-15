СЕГОДНЯ 22:52 2019-09-15T23:12:07+03:00

В Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта Фото: REUTERS

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что "со своей стороны Тегеран готов к войне", но "обе стороны не хотят ее начинать"

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Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде напомнил Америке, что несколько баз и авианосцев США находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

По словам военного, "Тегеран готов к войне", но "ни США, ни Иран не хотят ее начинать".

- Все американские военные базы и танкеры в радиусе 2 тыс. км находятся в зоне досягаемости иранских ракет, - подчеркнул Хаджизаде агентству Tasnim.

Напомним, 20 июня текущего года иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. После этого США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД Ирана заявили, что новые санкции со стороны США "навсегда закрывают канал демократии". Ранее Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает ужесточение ограничительных мер против иранской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU