2019-09-15T23:12:07+03:00
В мире

В Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что "со своей стороны Тегеран готов к войне", но "обе стороны не хотят ее начинать"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликтаВ Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликтаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде напомнил Америке, что несколько баз и авианосцев США находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

По словам военного, "Тегеран готов к войне", но "ни США, ни Иран не хотят ее начинать".

- Все американские военные базы и танкеры в радиусе 2 тыс. км находятся в зоне досягаемости иранских ракет, - подчеркнул Хаджизаде агентству Tasnim.

Напомним, 20 июня текущего года иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. После этого США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД Ирана заявили, что новые санкции со стороны США "навсегда закрывают канал демократии". Ранее Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает ужесточение ограничительных мер против иранской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Sina: Китай обогнал США и Россию по производству ракет средней дальности
Минкультуры планируют выдавать субсидии зарубежным кинокомпаниям для съемок в РФ
В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую вакансию в РФ
В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в Казахстане
В Казахстане поезд снес пассажирский автобус, который стоял на рельсах
Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Хоккеиста Мусатова задержали по делу об афере с криптовалютой на 800 тысяч долларов
Минобороны РФ опубликовало кадры поставок российских С-400 в Турцию
Жириновский рассказал о "достойном конце" Незалежной
Захарова заявила, что Штатам стоит извиниться и выплатить компенсации пострадавшим от бомбежек Югославии
Эксперты допустили нефть по 100 долларов за баррель после атаки дронов
В Москве 4-летнего ребенку засосало руку в бассейне
И.О. помощника Госсекретаря Рикер посетит РФ 17-18 сентября
Адвокат Эдварда Сноудена прокомментировал его желание покинуть РФ
Алексей Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Трампу рекомендовали не делиться секретной информацией с британским оппозиционером Корбином
Донецкий МИД раскритиковал заявления Киева о статусе Донбасса
Папа Римский одобрил освобождение заключенных РФ и Украиной
ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400
Должность главы Киевской городской госадминистрации планируют упразднить
Умер Валерий Боковенко, постановщик сериала «Убойная сила»
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской Аравии
Сборная Испания хочет натурализовать Ансу Фати
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату ИВЛ
В Германии заявили, что Запад просто хочет вытеснить Россию с рынка газа
Чемезов не исключил возможности ребрендинга самолета SuperJet 100