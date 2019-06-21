2019-06-21T19:06:36+03:00
Политика

Медведев констатировал сближение позиций РФ и Белоруссии по интеграции

В Минске завершилась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы белорусского правительства Сергея Румаса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский премьер Дмитрий МедведевРоссийский премьер Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал сближение позиции России и Белоруссии по интеграции. Такое заявление прозвучало по итогам встречи глав правительства обеих стран.

"Коллеги усиленно работали после 24 мая, нашей встречи по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве. Как мы и договаривались, была проделана работа по сближению позиций", — заявил Медведев.

Его коллега Сергей Румас поддержал сказанное, отметив, что еще остались отдельные моменты, которые нужно обсудить, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что российский премьер прибыл в Минск в пятницу, 21 июня. Ожидается, что во время визита он посетит церемонию открытия II Европейских игр, а также проведет короткие встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидерами Сербии и Молдавии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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