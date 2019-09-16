2019-09-16T10:12:58+03:00
В мире

В Мексике пять человек погибли в результате вооруженного нападения на бар

В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Мексике пять человек погибли в результате вооруженного нападения на барВ Мексике пять человек погибли в результате вооруженного нападения на барФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несколько неизвестных совершили вооруженное нападение на бар в Мексике.

В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще трое получили сильные ранения.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, недалеко от города Вильяэрмоса в штате Табаско. Неизвестные атаковали бар Doña Rosa, расположенный на дороге, ведущей в штат Чьяпас.

На данный момент на место инцидента прибыли сотрудники Национальной гвардии и полиции штата для проведения расследования. Дорога рядом с местом происшествия была перекрыта. Все пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу, сообщает местный телеканал UNO.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на западе Мексики убили начальника полиции и его охранника. Неизвестные открыли огонь по патрульной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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