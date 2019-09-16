В Мексике пять человек погибли в результате вооруженного нападения на бар
Несколько неизвестных совершили вооруженное нападение на бар в Мексике.
В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще трое получили сильные ранения.
Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, недалеко от города Вильяэрмоса в штате Табаско. Неизвестные атаковали бар Doña Rosa, расположенный на дороге, ведущей в штат Чьяпас.
На данный момент на место инцидента прибыли сотрудники Национальной гвардии и полиции штата для проведения расследования. Дорога рядом с местом происшествия была перекрыта. Все пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу, сообщает местный телеканал UNO.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на западе Мексики убили начальника полиции и его охранника. Неизвестные открыли огонь по патрульной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU