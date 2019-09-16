СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-16T10:58:10+03:00

Эксперты заявили, что главное событие, влияющее на курс рубля, — атака дронов на объекты НПЗ в Саудовской Аравии

Изменить размер текста: A A

Эксперты сообщили, что доллар опустился ниже 64 рублей впервые с 1 августа.

Главной причиной этому является атака дронов на объекты НПЗ в Саудовской Аравии, которая произошла накануне. Это привело к двукратному снижению добычи нефти в стране и снизило её предложение в мире на 5%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос больше чем на 8%. До 65 долларов 48 центов за баррель, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что дроны атаковали крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии. Крупнейшее предприятие в королевстве из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах сократило добычу «черного золота» на 5 млн баррелей в сутки. Это фактически половина суточного объема добычи. Эксперты заявили, что такие атаки в ближайшее время приведут к росту цен на нефть. В минувшую пятницу торги закрылись на отметке 60 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU